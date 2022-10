Es war in der Tat „A Mordsg’schicht“, die das Theater in der Kneipe/Kirche (TIK) Neuenmarkt bei der Premiere am Freitagabend im Waldfreundeheim in Kulmbach vor ausverkauftem Haus präsentierte. Regisseur Jürgen Peter gelang eine optimale Besetzung, denn der erfahrene Theatermann, der erst vor kurzem ausgezeichnet wurde, kennt seine Akteure in- und auswendig.

Das Stück, das ursprünglich für den Münchner Komödienstadl geschrieben wurde, ist schnell erzählt: Wenn kein Wunder geschieht, wird Fanny Berger (Patricia Wagner), die Wirtin des geerbten Gasthofes , wohl schließen müssen. Sie ist verzweifelt und es ist ihr klar, dass sie bei einer weiteren schlechten Saison wohl den Gasthof zusperren muss. Sie versucht aber alles, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dafür sind der Wirtin Peter Hauser (Thorsten Neukam), der Rezeptionist des Gasthofes als „Mann für alles Fälle“, die couragierte Köchin Liesl (Inge Peter) und das Zimmermädchen Susi (Annika Seuß) eine willkommene Hilfe.

Ein Krimidinner soll die örtliche Bankchefin (Barbara Wunsch) davon überzeugen, den notwendigen Kredit an die Wirtin zu vergeben. Es sollte zeigen, welches Leben in der Regel in der Gaststätte noch herrscht. Doch das Krimidinner mit dem Titel „Mord auf Schloss Northwall“ steht unter einem schlechten Stern: Wegen eines Unwetters lässt der Besuch zu wünschen übrig. Und als der Strom ausfällt und das Licht ausgeht, geschieht auch noch ein Verbrechen: Im Publikum wird dreist gestohlen . Die Wirtin unternimmt alles, dass die gestohlene Halskette der Touristin Uta Marquart (Silke Neukam-Ködel) gefunden wird. Der Dorfpolizist Gustl ( Walter Richter ) war aber wie viele der Besucher überzeugt, dass dieser vermeintliche Diebstahl zum „Stück im Stück“ gehört.

Am Ende war vor allem die Bankdirektorin überzeugt („Ich hab’s ja gleich g’sagt: Mit einer innovativen Idee hat ihre Gastronomie eine Zukunft“), und der Restaurant- und Gastrokritiker (Nicola Peter) machte im beschwipsten Zustand deutlich („Ohne meine positive Kritik wäre der Kredit aber nicht viel wert...).

Weitere Aufführungen gibt es am kommenden Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, und am Samstag, 29. Oktober, um 16 Uhr im Waldfreundeheim.