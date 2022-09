Zum gleichen Thema wird uns geschrieben:

Beim politischen Abend der CSU Ködnitz gab sich MdB Emmi Zeulner als leidenschaftliche Tunnelbauerin zu erkennen: „Am liebsten wäre es mir jetzt, den Spaten zu nehmen und rauszugehen und anfangen zu buddeln.“ Dass immer mehr Bürger die Ortsumgehung von Kauerndorf mit dem 730 Meter langen Tunnel und Kosten von mindestens 90 Millionen kritisch sehen, interessiert die Abgeordnete nicht.

Sehr geehrte Frau Zeulner, ihre Ausführungen zum Tunnelbau in Kauerndorf anlässlich eines politischen Abends in Ködnitz sind wenig überraschend. Es wird wohl eher eine Werbeveranstaltung für den Tunnelbau gewesen sein, denn es wird nur von Ihren Standpunkten berichtet. Es wäre doch bestimmt interessanter gewesen, wenn man sich auch mit Gegenargumenten auseinandergesetzt und jemanden mit einer konträren Ansicht eingeladen hätte.

Stattdessen bezeichnen sie die Bedenken des OB Lehmann als unsolidarisch und unseriös und würde am liebsten sofort den Spaten für das Millionengrab ansetzen. Ihre Argumente für den Tunnelbau zeugen nicht von Weitsicht und sind eher in den alten Strukturen und Denkmustern verhaftet, die leider immer noch Ihre Partei dominieren. Sie wollen Menschen von A nach B bringen, denken dabei aber ausschließlich an das Auto und tun so, als ob das augenblicklich nicht möglich wäre. Zeigen Sie uns doch, wo mit diesem Tunnel - wie von Ihnen behauptet - Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen werden? Darüber hinaus fühlen Sie sich an Ihr Versprechen gebunden, diesen Tunnel zu bauen. Was sind das für Argumente? Arbeitsplätze mit einem Tunnel zu erhalten und ein Versprechen einzulösen - egal wie sinnvoll dieses Projekt aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist? Haben Sie sich nie die Frage gestellt, ob die ganzen Umgehungsstraßen, deren Bau Sie sich auf die Fahnen schreiben, wirklich nur für die Anwohner realisiert werden? Oder kann man nicht vielmehr den Eindruck gewinnen, dass hier von Himmelkron bis nach Lichtenfels eine neue Lkw-Trasse durch unser Oberfranken geprügelt wird und für uns alle mehr Schwerlastverkehr bedeutet? Dieser Transitverkehr bringt uns auch keine Arbeitsplätze , sondern nur Abgase und Naturzerstörung.

Solange Sie und weite Teile der CSU nicht verstanden haben, was aufgrund des Klimawandels und der weltpolitischen Lage die Stund geschlagen hat, so lange werden solche Wahnsinnsprojekte unsere Natur zerstören und die in den Berg gegrabenen Steuermittel woanders fehlen. Ob Sie damit noch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Kulmbach erreichen, erscheint mir mehr als zweifelhaft.

Michael Thyzel

Kulmbach