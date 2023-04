Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Wehr standen Ehrungen mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Gold . Bei den Kommandanten-Neuwahlen setzte man auf das bewährte Duo. Kommandant Uwe Neder sowie sein Stellvertreter Werner Welscher wurden einstimmig für weitere sechs Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Kommandant Uwe Neder ließ im örtlichen Gemeindehaus die wichtigsten Ereignisse der letzten drei Jahre Revue passieren. In dem Zeitraum hatte die Wehr elf Einsätze zu bewältigen: jeweils vier Verkehrsabsicherungen sowie Alarmierungen „Baum auf Straße“, einen Waldbrand in der Au im April 2022 sowie den Brand des Kompostplatzes in Posseck im Juni 2022. „Beim Waldbrand hatten wir Riesenglück“, erklärte er; hatte sich doch das von Anwohnern bei sehr trockenem Wetter angeschürte Reisigfeuer schnell den Hang hinauf ausgebreitet.

Bei der Besichtigung der Wehr am 13. Juni meisterten die 20 angetretenen Aktiven ihre Aufgaben mit Bravour. Hinsichtlich der Ausrüstung wurde im Besichtigungsbericht die Beschaffung eines Schlauchregals und neuer Feuerwehrhelme angeregt. Auf eigene Kosten schaffte der Verein im Dezember eine Motorsäge an. Die Wehr zählt 27 Aktive, davon vier in der Jugendfeuerwehr.

„Vier Neuzugänge für die Jugendfeuerwehr – das ist für eine kleine Ortsfeuerwehr wie unsere schon bemerkenswert“, zeigte sich Erster Vorsitzender Oliver Haag stolz über die Neuzugänge Leon Dietrich, Luka Elias Haag sowie Tim und Luca Reißig. Nach den Corona-Jahren 2020 und 2021, in denen vereinsmäßig fast gar nichts lief, konnte man 2022 wieder das Johannisfeuer abhalten und die Feuerwehrfeste in Grössau sowie Teuschnitz besuchen. Heuer ist das Johannisfeuer für den 16. Juni geplant. Zudem will man dem Feuerwehrjubiläum in Friesen am 25. Juni einen Besuch abstatten. Neben den 27 Aktiven gehören der FFW Gifting 21 passive sowie 20 beitragsfreie Mitglieder an.

Für jeweils 40-jährigen aktiven Dienst wurden Werner Welscher, seit 1996 auch stellvertretender Kommandant, und Winfried Birkner geehrt. Die Auszeichnung mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Gold erfolgte durch Landrat Klaus Löffler . Dieser würdigte die Geehrten sowie die komplette, von großem Zusammenhalt geprägte Giftinger Wehr, die auch einen großen Aktivposten im Dorfleben darstelle. Große Anerkennung zollten der Wehr auch Wilhelmsthals Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth und KBM Markus Wachter. hs