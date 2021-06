Mit Wolfgang Böhnlein wurde in der Flussmeisterstelle Kronach des Wasserwirtschaftsamtes Kronach ein besonders verdienter langjähriger Beschäftigter der Behörde in den Ruhestand verabschiedet.

Nach erfolgreichem Abschluss einer Lehre als Blechschlosser und Ableistung seines Wehrdienstes ist Herr Böhnlein 1983, damals noch am Wasserwirtschaftsamt Hof, in den Staatsdienst eingetreten und konnte nach erfolgreich absolvierter verwaltungseigener Prüfung als Wasserbauwerker weiterqualifiziert werden. Aufgrund seines großen Fachwissens, seines großen Engagements und seiner großen Leistungsbereitschaft übernahm Böhnlein die besonders wichtige Funktion des Vorarbeiters an der Flussmeisterstelle.

Personalratsmitglied Hans Michael Richter und Verwaltungsleiter Frederic Martin betonten das besondere Engagement und schlossen sich den guten Wünschen für den Ruhestand an. red