Nach Vorberatung im Umwelt- und Sozialausschuss hat der Verwaltungsausschuss des Kronacher Stadtrates in seiner letzten Sitzung die Errichtung eines öffentlichen Tauschregals am Konrad-Popp-Platz beschlossen. Durch die Tauschbörse wird Kindern aus sozial benachteiligten Familien sowie Familien mit Migrationshintergrund der freie Zugang zu eigentlich selbstverständlichen Gütern wie Büchern, Filmen oder Spielen ermöglicht. Nicht außer Acht gelassen werden darf in diesem Zusammenhang auch der Umweltschutzaspekt. Gerade in Zeiten, in der die „ Wegwerfgesellschaft “ immer größer wird, setzt die Stadt Kronach damit ein Zeichen und rückt das Thema Nachhaltigkeit wieder mehr in den Fokus.

Finanziert werden soll das Projekt, das von einer in der Siedlung ansässigen Kronacher Familie angeregt wurde, über Sponsoringmaßnahmen. Die VR-Bank Oberfranken Mitte eG hat sich sofort zur finanziellen Unterstützung bereiterklärt und übergab eine Spende in Höhe von 1000 Euro. „Damit leistet die VR Bank Oberfranken Mitte einen großen Beitrag zur Finanzierung und Realisierung dieses beispielhaften Projekts“, bedankte sich Bürgermeisterin Angela Hofmann. red