Überrascht waren die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Nurn , die in diesem Jahr wieder einen sogenannten Winter-Wonderland-Treff organisert hatten. Über-rascht deswegen, weil ihre Veranstaltung auf ein bislang nicht gekanntes Interesse stieß und bereits am späten Nachmittag beim Öffnen der Tore unerwarteter Andrang herrschte. Vorsitzender Lukas Deuerling und Kommandant Jörg Greser waren sich einig: „Es war überwältigend und so richtig schön, viele froh gestimmte Menschen und strahlende Kinder zu sehen.“

Waffeln und Flammkuchen

In winterlicher und gemütlicher Atmosphäre verbrachten die Besucher einige Stunden im Bereich neben dem Gerätehaus, der mit Tannenbäumen gut abgeschirmt worden war. Bei Glühwein, Bratwurst, selbstgebackenen Waffeln und Flammkuchen erfreuten sich die Gäste bis Mitternacht.

Dankesworte, verbunden mit dem Geschenk eines Adventskalenders von der Aktion „Grisu hilft“, gab es für fünf fleißige Nurner Frauen, die während des Jahres die Neubepflanzung und das Ausschmücken des Areals um das Feuerwehrhaus vorgenommen hatten. Dieser eifrigen Helferschar gehörten Agnes Vogler, Monika Wich, Brigitte Klinger, Irene Förtsch und Gertrud Lunk an. Auch die aktiven Wehrmänner und -frauen, von denen ein Teil erst kürzlich verschiedene Stufen des bayerischens Feuerwehrleistungsabzeichen erfolgreich ablegte, durften sich über einen Adventskalender des Feuerwehrmaskottchens Grisu freuen. hf