„Vielleicht ist die Pandemie auch eine Chance für die Blasmusik “, machte der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds Kronach , Wolfgang Müller , bei der Generalversammlung der Bergmusikanten Gehülz im Gasthaus Weber deutlich. Dabei lag der gesamte musikalische Bereich während Corona brach. In dieser Zeit wurde die Bedeutung einer eigenen Musik für einen Ort umso deutlicher.

Es sei Idealismus und Liebe zur Musik, dass die Musik immer da ist. Das ehrenamtliche musikalische Leben werde künftig vielleicht mehr wertgeschätzt. Wolfgang Müller war während der Pandemie sehr enttäuscht von der Politik. „Wir sind als Blas- und Laienmusiker alleine geblieben“, sagte er. Unterstützt worden seien Sport und Kultur. Die ehrenamtlichen Musikerinnen und Musiker seien nicht gemeint gewesen. Selbst der eigene Verband habe nichts unternommen: „Die Präsidenten der bayerischen Musikverbände sitzen alle im bayerischen Landtag .“ Müller: „Unser Verband und die anderen Musikverbände hätten zielstrebiger vorgehen müssen.“

Im Nordbayerischen Musikbund mit 45.000 Mitgliedern habe es 15 Prozent „Schwund“ seit Corona gegeben. Im Landkreis Kronach komme man besser weg bei einem Mitgliederverlust von 6,3 Prozent – 85 Personen in den 48 Vereinen. „Was wir schmerzlicherweise verloren haben, sind die jungen Kinder, die bei uns in Ausbildung standen.“ Gerade die Jugendorchester habe es auch in Oberfranken schwer getroffen. Müller: „Es ist beängstigend.“ Gestartet worden sei das Kreisorchester und das Kreis-Seniorenorchester. Diese werden am 5. November um 19 Uhr in der Steinbacher Rennsteighalle zum Jahreskonzert auftreten.

Die Bergmusikanten hätten aber auch Grund zu Dankbarkeit: Sie erhielten in der früheren Gehülzer Schule einen neuen Probenraum, der mehr Platz und eine deutlich bessere Akustik bietet. Im vergangenen Jahr gab es elf Auftritte der Bergmusikanten, blickte der wiedergewählte Dirigent Klaus Porsch zurück.

Die Bergmusikanten Gehülz sind eine der wenigen Musiken, die für die Stadt Kronach aktiv sind, lobte Stadtrat Hans Simon .

Es erfolgten Ehrungen des Nordbayerischen Musikbundes für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Für zehn Jahre Musizieren wurden geehrt: Martin Förtsch, Dominic Heilker, für 25 Jahre aktives Musizieren: Corinna Simon, Martin Simon , Matthias Schleicher, für 50 Jahre aktives Musizieren: Edgar Peetz. Für zehn Jahre aktive Tätigkeit im Verein wurden geehrt: Matthias Schleicher, Corinna Simon, Martin Simon und für 25 Jahre aktive Tätigkeit im Verein: Kassenführerin Ulrike Krupp, Christian Ebertsch, Günther Vorndran und Roland Müller . rg