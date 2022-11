Im Laufe des letzten Monats entwendete ein Unbekannter eine Grabtafel vom Friedhof in Schneckenlohe. Der Täter hebelte hierfür die steinerne Grabtafel von einer Steinsäule. Der Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Polizei Kronach nimmt Hinweise unter Tel. 09261/5030 entgegen.

Vandalismus am Gipfelkreuz

Im Tatzeitraum von Dienstag, 1., bis zum Freitagnachmittag, 4. November, beschmierte ein bislang unbekannter Täter das Gipfelkreuz des „Rollenberg“ mit roter Farbe. Hinweise bitte an die Polizeit Kronach , Tel. 09261/5030.

Polizei deckt Alkoholfahrt auf

Am Donnerstagabend gegen 19.35 Uhr wurde ein VW-Fahrer aus dem Stadtbereich von einer Polizeistreife angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Bei dem 54-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Auf den Fahrer kommen 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot zu.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

In Ziegelerden kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Unfall. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Daimler nach Ziegelerden. Gut 100 Meter nach dem Ortseingang kam ihm ein weinroter Kleinwagen entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit ihren linken Außenspiegeln. Der Fahrer des weinroten Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Kronach nach kurzem Halt unbekümmert fort. Am Daimler entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Unfallverursacher gesucht

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Unterrodach ein VW Beetle angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war am Kirchplatz vor Haus-Nr. 12 geparkt. Der Besitzer stellte am Donnerstagmorgen fest, dass der linke Außenspiegel angefahren und das linke Seitenteil eingedellt bzw. verschrammt wurde. Der entstandene Schaden beträgt rund 1000 Euro. pol