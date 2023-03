Bei der Jahresversammlung der Ortsgruppe Nurn des Frankenwaldvereins sind ein Ehepaar und eine vierköpfige Familie für eine insgesamt 180-jährige Zugehörigkeit geehrt worden. Josef und Eveline Sesselmann wurden für je 40 Jahre ausgezeichnet, Vereinskassier Wolfgang Dietz mit Frau Barbara und den Kindern Jessica und Sebastian für je 25 Jahre.

Der Bericht des Obmanns Karlheinz Deuerling fiel hinsichtlich der Wanderungen nicht gerade rosig aus: „Die Teilnahme an Wanderungen lässt zu wünschen übrig.“ Seien es bei der Sternwanderung nach Wallenfels noch knapp 20 Teilnehmer gewesen, so hätten den Weg zum Sommerfest nach Nordhalben nur drei Mitglieder gefunden. Zur Herbststernwanderung nach Buchbach sei gar Fehlanzeige angesagt gewesen. Eine Stellungnahme zu den wenigen Wanderaktivitäten konnte vom Wanderwart nicht abgegeben werden, da er krankheitsbedingt fehlte. Sehr zufrieden zeigte sich der Obmann mit dem durchgeführten Sommerfest und mit der Teilnahme an einem Kartwettbewerb. Wegewart Marcel Bayer gab einen Einblick in die Arbeiten, die zur Betreuung der zugeteilten Wanderwege notwendig waren.

Dem Kassenbericht von Wolfgang Dietz war zu entnehmen, dass im Berichtszeitraum zwar ein Verlust registriert werden musste, der Gesamtkassenbestand aber keinen Anlass zu Bedenken gebe.

Dem Vorschlag des Obmanns, fünf Personen aufgrund ihres Alters und ihrer Verdienste zu Ehrenmitgliedern zu ernennen, wurde zugestimmt. Der Obmann wies auf die Hauptversammlung des in Naila ansässigen Hauptvereins am 15. April in Weißenbrunn und weitere Veranstaltungen hin. hf