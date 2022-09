Im Alter von 67 Jahren starb nach schwerer Krankheit am 3. September Dorothea Richter, zuletzt Dekanin in Kronach von 1995 bis 2020. Im Ruhestand lebte sie in Bayreuth.

„Klug, bescheiden und mit hoher menschlicher Sensibilität übte sie ihre Leitungsaufgaben aus“, würdigt Regionalbischöfin Dorothea Greiner die Verstorbene. „Sie war eine hervorragende Theologin und ein tief geistlich geprägter Mensch. Der Dienst der Verkündigung war ihr eine solch große Freude, dass sie noch wenige Wochen vor ihrem Tod Gottesdienste hielt und predigte. Sie förderte die Kirchenmusik, die ihr sehr am Herzen lag – auch durch eigene aktive Beteiligung. Ihre freundschaftliche Geschwisterlichkeit wird mir persönlich fehlen.“

Sie war eine Vorreiterin

Dorothea Richter zählt zu den Vorreiterinnen im Dekansamt, war doch vor ihr erst eine Frau Dekanin in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern geworden. Sie bekam diese Leitungsaufgabe zunächst für den Dekanatsbezirk Kronach übertragen, ab 2010 auch für die Region Ludwigsstadt.

1955 in München geboren, begann sie 1981 ihren Vorbereitungsdienst in Coburg und wurde 1983 Pfarrvikarin in Nürnberg-Eibach. Danach leitete sie als Pfarrerin die neugegründete Rummelsberger Diakoninnengemeinschaft. 1996 bis 2002 und 2014 bis 2020 war sie Mitglied der Landessynode.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Montag, 12. September, um 12 Uhr in der St. Johanniskirche in Bayreuth statt. Sie wird durch Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Pfarrer Martin Gundermann gestaltet. red