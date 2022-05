Generationswechsel bei der CSU-Wallenfels: Sven Hofmann wurde von den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes gewählt. Seinen Vorgänger, Erich Mähringer, der die Christsozialen in der Flößerstadt beinahe 30 Jahre geführt hat, ernannten die Anwesenden einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

„Ich bin kein Solist, sondern ein echter Mannschaftspieler, ich will den Ortsverband mit Euch gemeinsam weiterentwickeln“, so der frischgebackene Chef des Ortsverbandes. Neue Stellvertreterin ist Tina Müller-Gei, Jens Korn wurde in dieser Position bestätigt. Schatzmeister ist weiterhin Christian Stumpf, Schriftführer bleibt Kersten Schöttner. Den Vorstand komplettieren Matthias Zeitler, Torsten Grundei und Ralf Fischer.

Gleich drei Mitglieder konnte der Ortsverband für 50-jährige Treue ehren: Reinhard und Hans Müller-Gei sowie Gisela Zeitler erhielten das Goldene Abzeichen der Partei. Reinhard Müller-Gei habe über viele Jahre als CSU-Fraktionsvorsitzender die Arbeit der Partei im Stadtrat geprägt. Auch Wolfgang Kotschenreuther, der für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde, habe in der Partei als Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Spuren hinterlassen.

Weiterhin wurden geehrt: Thomas Korn, 25 Jahre; Kersten Schöttner, 20 Jahre; Sven Hofmann und Torsten Grundei, 10 Jahre. Die besondere Atmosphäre der CSU Wallenfels brachte Gisela Zeitler in ihren Dankesworten zum Ausdruck: „Wir sind wie eine Familie und wollen das auch bleiben.“ red