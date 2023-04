Erster Vorsitzender Gerd Böhnlein berichtete von zahlreichen Aktivitäten der Feuerwehr Neufang 2022. Das waren unter anderem das Sommernachtsfest, der Glühweinverkauf sowie die Teilnahme an kirchlichen Prozessionen und am Volkstrauertag.

Am Feuerwehrhausanbau wurden die Arbeiten im Außenbereich in Eigenleistung abgeschlossen. Die Neufanger wurden bei ihren Veranstaltungen in der Grillbude und mit Sicherheitswachen unterstützt.

Erster Kommandant Dirk Göppner berichtete, der Übungsbetrieb sei 2022 wiederaufgenommen werden. Die Wehr sei zu zwölf Einsätzen gerufen worden: ein Waldbrand bei Birnbaum, der Brand eines Harvester in einem Neufanger Waldstück oder die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall.

Die restlichen Einsätze waren Sicherheitswachen, Beseitigung von Sturmschäden sowie Erste-Hilfe-Einsätze. Die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens als Zugfahrzeug sei in Sichtweite.

Der Leiter des Atemschutzes Sebastian Föhrweiser berichtete über die Atemschutzgruppe, die 2022 zahlreiche Atemschutzübungen absolvierte. Es sei beispielsweise die neue Wärmebildkamera getestet worden und im Kindergarten seien Kinder „gerettet“ worden, um Ängsten vorzubeugen.

Jugendwart Benjamin Ferlau berichtete, dass der Übungsbetrieb der Jugendfeuerwehr im April 2022 gestartet sei.

Christoph Müller wurde für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Im Namen des Freistaates Bayern überreichte stellvertretender Landrat Wunder die Urkunde und KBR Ranzenberger das Ehrenabzeichen in Silber. David Förtschbeck und Noah Winterstein erhielten das Ärmelabzeichen für zehn Jahre aktiven Dienst. red