In der Dr. Max-Schwaab-Straße entstand vor den Felsenkellern eine kleine Kapelle, die in der Nacht beleuchtet ist. Der Anwohner Gottwin Vogler hat sie in vielen Stunden vorwiegend aus Holz errichtet. Neben der Beleuchtung sind auch Bewegungsmelder und eine Diebstahlsicherung eingebaut. Gottwin Vogler hat die Kapelle auch als Dank für eine überstandene Krankheit gebaut. Er hofft, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende findet. Foto: Michael Wunder