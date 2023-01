Georg Hagel , der Basilikaorganist aus Vierzehnheiligen , gastiert am Freitag, 20. Januar, um 18 Uhr als Teil des Projektes „Orgelschnuppern“ in der Pfarrkirche St. Laurentius Buchbach , dem „Dom des Frankenwaldes“.

Jeweils einmal im Herbst sowie einmal im Frühjahr treffen sich die Kirchenmusiker aus dem Dekanat Kronach in den verschiedenen Kirchen des Landkreises. Hauptthema ist es, allen interessierten Gästen einen Einblick in das Instrument und natürlich auch das Orgelspiel zu geben. Nicht selten erlangen somit Besucher Einblicke und Informationen, die dem normalen Kirchenbesucher oft verborgen bleiben. Am Anfang des diesjährigen Treffens steht eine kurze Führung durch den „Dom des Frankenewaldes“ mit Kirchenführerin Monika Barnickel auf dem Programm. Selbstverständlich wird Regionalkantor Hagel das Instrument erklingen lassen. Zudem wird er die Ausbildungsmöglichkeiten der diözesanen Kirchenmusikausbildung vorstellen. Anmeldungen für die Veranstaltung sind nicht notwendig. Es ergeht Einladung an alle Musik- und Kirchenbegeisterten, zu kommen. Die Kirche ist beheizt. bb