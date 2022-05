Die Feuerwehr Buchbach bestätigte bei ihrer Jahreshauptversammlung die Vorsitzenden Dieter Fröba und Christof Fröba sowie die weitere Führungsmannschaft in ihren Ämtern. Dieter Fröba hieß besonders den zuvor in der Dienstversammlung gewählten neuen Kommandanten David Klug und seinen Stellvertreter Jonas Zwosta willkommen. Fröba wünschte den beiden ein glückliches Händchen, Schaffenskraft und eine unfallfreie Dienstzeit. Reinhard Sticker erhielt für sein langjähriges Wirken als Kommandant einen Präsentkorb überreicht.

130 Mitglieder

Der Verein zählt aktuell 130 Mitglieder, wobei 13 Mitglieder der Jugendfeuerwehr angehörten. Der bisherige Kommandant Reinhard Sticker blickte anhand einer Präsentation auf das Geschehen im vergangenen Jahr. Die Feuerwehr Buchbach habe zurzeit einen Stand von 31 männlichen und fünf weiblichen Aktiven, wobei sieben zu den Atemschutzgeräteträgern zählten. Die Wehr wurde 2021 zu fünf Einsätzen gerufen. Im Laufe des Jahres wurden zehn Übungen mit durchschnittlich acht Teilnehmern durchgeführt. In seinen letzten Amtshandlungen nahm Kommandant Sticker noch Jule Renner und Leon Gerber in die aktive Wehr auf und übergab das Kommandantenabzeichen an David Klug.

Jugendwart Christopher Zwosta berichtete über das Geschehen in der Feuerwehrjugend. 13 junge Menschen gehörten der Jugendfeuerwehr an. Die letzten beiden Jahre habesich wegen Corona nicht viel getan. Für das aktuelle Jahr wird es wieder ein anspruchsvolles Programm geben. Kreisbrandmeister Harald Meyer dankte Reinhard Sticker für die 15 Jahre währende gute Zusammenarbeit, die er sich auch für die neuen Kommandanten wünsche. Er lud für den Mai 2023 zur 150 Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsstadt ein, deren Vorsitzender er ist.

Bürgermeister Thomas Löffler dankte ebenfalls Reinhard Sticker für seinen langjährigen Einsatz bei der Feuerwehr, der 2000 begann und mit der Übernahme das Kommandantenamtes 2007 den Höhepunkt erreichte.

Die zügig durchgeführten Neuwahlen brachten ohne Änderungen folgendes Ergebnis: Geschäftsführer Manfred Weigelt, Erster Vorsitzender Dieter Fröba, Schriftführer Christoph Reier, Jugendleiter Christopher Zwosta und Zweiter Vorsitzender Christof Fröba. Kassenrevisoren sind Konrad Raabgrund und Thomas Löffler , Vertrauensleute Reinhard Sticker, Johannes Fröba und Thomas Fröba. uzi