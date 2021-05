Die oberfränkische Familienbrauerei Gampert-Bräu aus dem Bierdorf Weißenbrunn im Landkreis Kronach investiert in eine neue Etikettieranlage.

Nach der Erneuerung der Abfüllanlage im letzten Jahr erfolgte Anfang Mai die Anschaffung einer neuen Etikettiermaschine. Die Anlage wurde den Anforderungen der Brauerei entsprechend maßgeschneidert konstruiert und gefertigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Brauerei . Ihre Leistung liegt bei 16 000 Flaschen pro Stunde.

Die 2,8 Tonnen schwere Maschine wurde am Dienstag per Schwerlastkran in die Flaschenfüllerei gehoben und konnte bereits am Donnerstag in Betrieb genommen werden.

„Der große Vorteil ist die hohe Flexibilität. Jede Art von Etikett wird passgenau auf die verschiedenen Flaschenformen aufgebracht“, hebt Christian Höfner, Diplom-Braumeister und Geschäftsführer der Gampert-Bräu, hervor. „Wir sind vollkommen zufrieden. Die neue Etikettieranlage läuft einwandfrei.“ red