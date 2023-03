Die Theatergruppe Pressig hielt schon bei der Premierenvorstellung, was sie angekündigt hatte. Beim Lustspiel in drei Akten „Am Dorfplatz“ kommen alle Spaßvögel auf ihre Kosten.

Die Geschichte fasziniert mit einer Handlung, wie man sie sich auch in der Region bei Dorferneuerungen gut vorstellen könnte. Im Hintergrund wird viel von der Bevölkerung gemunkelt und kritisiert. Der Dorfplatz braucht eine Generalsanierung . Ständig müssen die zwei Gemeindearbeiter Manfred und Rudi unterirdische Leitungen reparieren. Ihre Ehefrauen halten sie zudem auf Trab. Erika und Renate befinden sich nämlich in ihrer persönlichen Klimakatastrophe.

Dorfplatzgestalter Adebar ist bemüht, seine Ideen geheim zu halten. Dabei bringen ihn fantasievolle Störfeuer von VHS-Leiterin Margarete Wahl zur Verzweiflung. Dann machen auch noch die Gemeindearbeiter eine historische Entdeckung. Die ganze Planung gerät aus dem Ruder.

Es gibt noch Karten

Die Darsteller sind Rüdiger Jungkunz, Rita Vetter, Steffen Bär, Elke Fehn, Maria Daum, Brigitte Löffler und Daniel Bartsch. Souffleuse ist Chantal Szymala. Die Regie führt Rita Vetter. Alle haben ihre Rollen in wochenlangen Proben einstudiert. Es ist eine großartige Leistung der Laienschauspieler, die ehrenamtlich nicht nur zur Freude und Unterhaltung ihres Publikums auftreten, sondern einen Teilerlös auch wieder für gemeinnützige Zwecke spenden werden.

Am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr gibt es nochmals die Gelegenheit im Jugendheim in Pressig , sich an diesem Lustspiel zu erfreuen. Kartenvorverkauf bei Claudis Lotto & Schreibwaren sowie an der Abendkasse. eh