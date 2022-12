Der Chor „Spirit Voices“ nahm in der Heilig-Kreuz-Kirche die Zuhörer mit auf eine Friedensreise. Viele Liedvorträge waren von der Sehnsucht nach Frieden und von der Dankbarkeit für den Frieden geprägt.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sibylle Horn begrüßte die zahlreichen Zuhörer im voll besetzten Gotteshaus und freute sich, den Chor der „Stimmen des Geistes“ in ihrer Heimatkirche zu einem Benefizkonzert willkommen heißen zu können. Die Kirchenverwaltung Reitsch und der Pfarrgemeinderat Glosberg unterstützen seit 30 Jahren den Chor .

Unter der Leitung von Andrea Hart führte der Chor auf eine Friedensreise unter dem Motto: „Glaube, Hoffnung, Liebe, Frieden“. Martin Förtsch führte mit nachdenklichen Texten und Geschichten durch das anspruchsvolle Konzert.

Lieder gehen unter die Haut

Die hoffnungsvollen und ergreifenden Liedtexte gingen unter die Haut. Beeindruckend waren die Liedvorträge und Gedanken, die bis zur Geburt Jesu führten und von der Sehnsucht nach Frieden handelten. Der Erfolg war musikalisch wie gesanglich überwältigend.

Der über 40-köpfige Chor zeigte sich überrascht von den Spenden, die weit mehr waren als das, was man erwartet hatte. Es gingen freiwillige Spenden in Höhe von 1900 Euro ein, dazu kamen rund 1000 Euro an Erlös aus dem Verkauf von Getränken, Speisen und CD bei einem gemütlichen Beisammensein nach dem Konzert.

Ein Teil des Erlöses wird, wie immer bei Konzerten von „Spirit Voices“, an das Misereor-Hilfswerk zur Armutsbekämpfung in Afrika, Asien und Lateinamerika gehen. Einen anderen Teil wird man diesmal an soziale Einrichtungen in der Region weiterleiten. eh