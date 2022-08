Viele Gratulanten aus dem Familien-, Nachbar-, Freundes- und Bekanntenkreis fanden sich bei dem allseits beliebten und geschätzten Friseur Franz Michel ein, um ihm das Beste zum 90. Geburtstag zu wünschen. Im Namen des Marktes Küps gratulierte Erster Bürgermeister Bernd Rebhan und dankte ihm für sein langjähriges ehrenamtliches Wirken.

Franz Michel wurde in Küps geboren und erlernte den Beruf des Friseurs. Nach einem Jahr Gesellenzeit machte er sich nach alter Tradition auf Wanderschaft. Sein Weg führte ihn nach Oberbayern.

Weiter verfeinerte er als junger Mensch seine Handwerkskunst in Frisiersalons in Berchtesgaden, am Tegernsee, in München, in Rottach-Egern und zuletzt in Bad Wiessee. Während dieser Zeit absolvierte er die Meisterprüfung, kehrte nach Küps zurück und eröffnete im Jahre 1962 seinen Frisiersalon am Rathaus.

Aus der Familiengründung mit seiner Frau Magdalena, die er seinerzeit in Oberbayern kennenlernte und die ihm nach Küps folgte, gingen Tochter Manuela, Sohn Manfred sowie fünf Enkelkinder hervor.

Heute genießt er seinen wohlverdienten Ruhestand , geht spazieren oder sitzt mit am Stammtisch und nimmt weiter interessiert am gesellschaftlichen Leben in Küps teil. red