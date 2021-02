Pünktlich um 12.11 Uhr startete am Samstag der von Präsident Georg Löffler ausgerufene Stadtsturm digital auf das Kronacher Rathaus . Treffpunkt aller Feuedunnekeils-Fousanaochts-Babbnousn-Masken war auf www.kaiserhofbraeu.de. Nach einer Stärkung mit Bits und Bytes, Pils und Weizen, beamten sich die Fousanaochter auf einer Google-Maps-Route durch die Glasfaserkabel der Strau und wurden am Marketplace wieder hochgefahren. Unterstützt wurden sie vom Music-Streaming-Dienst des Musikzugs der Freien Turner Kronach . Tausende Zoom-Meeting-User erwarteten die Narren und liketen den Stadtsturm. Nachdem die Stadtsoldaten eine Bresche in die Firewall von kronach.de/rathaus geschlagen und Bürgermeisterin wie auch Stadträte aus dem Chatroom vertrieben hatten, wurden die letzten Beamten der Stadt bis Aschermittwoch ins Homeoffice geschickt. Bürgermeisterin Angela Hofmann wird wohl erst am Aschermittwoch die Escape-Taste drücken und dem närrischen Treiben ein Ende setzen. Für den heutigen Rosenmontag stehen nun die Smartphones der Kindergarten-Kids und die Tablets der Senioren in den Kronacher Altenheimen auf der Hackerliste der Fousanaochter! red