Am kommenden Sonntag findet um 18.30 Uhr das zweite Konzert der Reihe „Mitwitzer Schlosskonzerte 2022“ statt. Im Weißen Saal des Wasserschlosses erwarten die Besucher an diesem Termin Felicitas Vortisch an der Klarinette, Paul Sturm am Klavier sowie Rudolf Winter als Moderator. Unter dem Motto „In memoriam Johannes Brahms “ ehren die Musizierenden den Komponisten anlässlich seines 125. Todesjahres. Gespielt werden aber auch Werke von Norbert Burgmüller und Heinrich von Herzogenberg.

Für weitere Infos und Kartenreservierungen steht das Kreiskulturreferat telefonisch unter 09261/678-300 oder per E-Mail unter kultur@lra-kc.bayern.de zur Verfügung. red