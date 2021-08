Nachwuchsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Feuerwehren im Landkreis Kronach . So organisierte Kreisbrandmeister André Stadelmann, der für die Kinderfeuerwehren im Landkreis zuständig ist, gemeinsam mit seinem Team einen Kinderfeuerwehrtag mit verschiedenen Stationen, die unter Einhaltung eines Hygienekonzepts durchlaufen wurden.

Gegen 10 Uhr startete die erste der 19 Gruppen in Kronach am Gerätehaus. In einem Abstand von jeweils 15 Minuten starteten die weiteren Gruppen, die alle verschiedene Aufgaben an unterschiedlichen Stationen absolvieren mussten. An der ersten Station mussten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Sie mussten möglichst viel Wasser mit einem Becher durch einen Parcours balancieren. Anschließend ging es über Dörfles, Friesen, Gundelsdorf, Glosberg und Stockheim bis nach Pressig.

Neben fachlichen Aufgaben wie das Zuordnen von Feuerwehrausrüstung oder Löschen des Spielbrandhauses kam auch der Spaß nicht zu kurz. Teamfähigkeit und Kreativität mussten die angehenden Feuerwehrkinder bei Stationen wie Ausbalancieren einer Wippe und Fotoshooting durch die Drohnengruppe der UG-ÖEL zeigen. Nach all diesen Stationen waren die jungen Floriansjünger sehr glücklich darüber, dass nach einem Jahr Pause endlich wieder ein Kinderfeuerwehrtag stattfinden konnte.

Die Siegerehrung fand im Anschluss des Wettbewerbs in den einzelnen Gruppen im eigenen Feuerwehrhaus statt. Jedes der 125 teilnehmenden Kinder erhielt neben einer Urkunde noch ein kleines Präsent.

KBM Stadelmann zeigte sich erfreut darüber, dass es aktuell im Landkreis Kronach 25 Kinderfeuerwehren gibt. Weitere sind aktuell in der Gründungsphase. Ziel ist, die Kinder spielerisch an die Arbeit der Feuerwehr heranzuführen und so auch in Zukunft genügend ehrenamtliches Personal für den Ernstfall stellen zu können. ms