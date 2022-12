Karlheinz Deuerling vom FSV Ziegelerden ist für seinen langjährigen intensiven Einsatz für den Fußballsport mit der Ehrenamtsurkunde des Deutschen Fußballbunds und des Bayerischen Fußballverbands ausgezeichnet worden.

Der Ehrenamtsreferent des Bezirks, Andreas Vogler, und der Ehrenamtsbeauftragte des Kreises, Michael Deuerling, überreichten die Auszeichnung im Rahmen der Weihnachtsfeier des FSV. Sie wird anlässlich des 25-jährigen Bestehens der DFB-Ehrenamtsinitiative in diesem Jahr an jeweils ein besonders verdientes Mitglied pro Fußballkreis verliehen.

Karlheinz Deuerling ist seit 1972, also 50 Jahre lang, beim FSV in vielfältigen Funktionen engagiert, 27 Jahre steht er als Vorsitzender an der Spitze des Vereins, darüber hinaus war er beispielsweise als Jugendleiter oder Platzwart im Einsatz. Auch FSV-Vorsitzender Andreas Roth dankte Deuerling für seinen Einsatz. vz