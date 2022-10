Die diesjährige Kreiserntedankfeier des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) Kreis Kronach fand im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier von Burggrub statt. Auch der Bayerische Innenminister sowie Staatsminister für Integration und Sport, Joachim Herrmann , nahm an der Feier teil. Er führte auch, mit weiteren Ehrengästen aus Politik, Kirche und Landwirtschaft und örtlicher Vereine, die Kirchenparade an, die von den „Haache Volksmusikanten“ zur Festhalle geleitet wurde. Den Festgottesdienst als Dank für die Erntegaben gestalteten Dekanin Ulrike Schorn und Pfarrer Michael Foltin.

Dekanin Schorn hob in ihrer Predigt hervor, dass das Erntedankfest nach der Ernte zugleich auch dazu einlädt, nicht nur Dank für die eingebrachte Ernte zu sagen, sondern Gott unserem Schöpfer dafür bitten, dass im nächsten Jahr Saat und Ernte wieder gelingen. Der Erntedank-Gottesdienst wurde vom Bezirksposaunenchor des Dekanats Kronach, unter Leitung von Landesobmann der Posaunenchöre in Bayern, Dieter Wendel aus Nürnberg, musikalisch umrahmt. Zur anschließenden Festveranstaltung konnte BBV-Kreisobmann Klaus Siegelin mit Freude den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann willkommen heißen.

Dank für finanzielle Unterstützung

Sein Gruß galt MdB Jonas Geissler, Landratsstellvertreter Gerhard Wunder , Bürgermeister Rainer Detsch (Stockheim) und weiteren Bürgermeistern aus Kommunen im Landkreis. Vom BBV- Kreisverband begrüßte er seine Stellvertreterin und die Kreisbäuerin Marina Herr sowie BBV-Präsident Hermann Greif. Er ließ das vergangene Erntejahr aus Sicht der Landwirte Revue passieren. Der Kreisobmann dankte Landrat Klaus Löffler im Namen aller Waldbesitzer für die finanzielle Unterstützung für Schäden in den Wäldern und auch der bayerischen Staatsregierung für Zuwendungen. Bevor er den Festredner das Wort erteilte, hatte er ein Anliegen an den Staatsminister. Aktuell liege den Bauern besonders das geplante Pflanzenschutzgesetz der EU am Herzen. Danach sollen auf einem Großteil der Ackerflächen das Ausbringen von Pflanzenschutzmittel verboten werden. Folge davon wären generelle Ertragseinbußen in allen Bereichen der Landwirtschaft. Hier sind die Parteien aufgefordert, sich für die Landwirte einzusetzen, war die Bitte von Klaus Siegelin.

Joachim Herrmann gratulierte der Gemeinde Stockheim zum 750-jährigen Jubiläum ihres Ortsteils Burggrub . Er verbrachte den ganzen Vormittag in Burggrub . Besonders lobte er die Menschen im Landkreis Kronach für ihre Tüchtigkeit und Bodenständigkeit, schließlich war man über 40 Jahre von Stacheldraht an der innerdeutschen Grenze umgeben.

Bayern ist heute das wirtschaftlich stärkste Land aller Bundesländer und hat die niedrigste Arbeitslosigkeit sowie Kriminalitätsquote. Der Landkreis Kronach hat eine noch niedrigere Arbeitslosigkeit als der Bayerndurchschnitt. Zum Erntedankfest dankte er zuvörderst für den schönen Gottesdienst. „Unser täglich Brot gib uns heute“, das ist nicht selbstverständlich. In unserem Lande müssten sich wieder manche bewusst werden, wo Lebensmittel wirklich herkommen, nämlich nicht von Aldi , Lidl & Co, sondern da steckt viel Energie und Liebe von bodenständigen Bauernfamilien dahinter.

Mehr Energieproduktion auf dem Land

Unter dem Eindruck der Energiekrise forderte der Minister dazu auf, darüber nachzudenken, ob nicht auch der ländliche Raum zukünftig mehr in Energieproduktion investieren sollte. Wenn wir in den vergangenen Jahren nur Nein- Sager im Land gehabt hätten, wäre Bayern nicht an der wirtschaftlichen Spitze in Deutschland. Die familiengetragenen landwirtschaftlichen Betriebe verdienten Respekt und Anerkennung. Wichtig sei im Land der Zusammenhalt in der Bevölkerung, und so forderte Herrmann Solidarität im ganzen Land.

Bürgermeister Rainer Detsch dankte dem Minister für seinen Besuch und die herzlichen Worte der Ermutigung an unsere Landwirtschaft. „Wir brauchen unsere Landwirte und danken für ihre Bemühungen um die Entwicklung im ländlichen Raum.“ Landratsstellvertreter Gerhard Wunder richtete Grüße von Landrat Klaus Löffler und den Dank im Namen des Landkreises an alle landwirtschaftlichen Betriebe aus. Die Veranstaltung umrahmten die Haache Volksmusikanten unter Leitung von Thomas Rauh. K.- H. Hofmann