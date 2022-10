Am Vormittag herrschte noch unstetes Herbstwetter mit Regen und Wind, doch am Nachmittag lockte ein strahlend schöner „ goldener Oktober “ nach Küps , und so machten sich unzählige Besucher auf den Weg, um dem Markttreiben einen Besuch abzustatten.

Eine bunte Palette an herbstlichen Waren präsentierten die Händler, die sich rund ums Rathaus platziert hatten. Zu kaufen gab es liebevoll Gebasteltes, Genähtes, Gestricktes, Gesticktes, Geschnitztes, Kränze, Grabfloristik und vieles weitere mehr. Auch Dinge des täglichen Bedarfs wie Gewürze, Hanfprodukte, Honig oder Seife wurden angeboten.

Der Korbflechter bändigte vor Ort Weidenruten und brachte sie in Form. Auf dem Rathausplatz zeigten die Vereine der Großgemeinde Küps ihr Programm und ließen sich darüber hinaus allerhand Aktivitäten einfallen, um die Besucher auf sich aufmerksam zu machen. Neben unterschiedlichsten Köstlichkeiten, die es an den Imbissbuden gab, reichten die Damen der Frauenunion Kaffee und Kuchen.

Am Nachmittag spielte das Symphonische Blasorchester Küps unter dem Pavillon am Rathausplatz auf und überzeugte unter Leitung von Dirigentin Anna Piontek durch sein Können. Beim Kinderschminken verwandelte die Visagistin die kleinen Gesichter in lustige Fabelwesen.

Die Gastronomie hatte sich bestens gerüstet und verwöhnte mit deftigen Kirchweihspeisen oder frisch Gebackenem. Die Geschäftsleute hatten ihre Läden geöffnet und berieten viele interessierte Kunden. Auf dem Parkplatz von Rewe richteten sich in aller Frühe die Trödler ein, die jedoch vorzeitig die Flucht ergriffen, als ein kräftiger Regenguss die Auslagen durchweichte und den erwarteten „Schatzsuchern“ den Besuch vermieste. hän