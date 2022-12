Bei der Jahresversammlung des FC Wallenfels gab der Vorsitzende Andreas Buckreus einen Bericht über das Jahr 2021 ab. In dieser Zeit sei der Vereinsbetrieb noch stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Anders als in der ersten Phase hatte man zwar nicht mit Lockdowns, dafür aber mit immer wechselnden Vorschriften zu kämpfen. Unter erschwerten Voraussetzungen sei es aber gelungen, einen geregelten Sport- und Trainingsbetrieb sowie ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten.

Auch ein Sportfest sei abgehalten werden, wenn auch in verkleinerter Form. Die anderen Veranstaltungen seien der Pandemie zum Opfer gefallen. Erfreulicherweise hätten aber endlich die Kinder und Jugendlichen einfach wieder Fußball spielen können.

Kassier Roland Ring gab einen Einblick in die Finanzen des Vereins. Die Corona-Pandemie hätte zwar den Rückgang der Einnahmen, aber auch der Ausgaben zur Folge gehabt. So konnte man unterm Strich das Vereinsvermögen um einen „erklecklichen Betrag“ steigern. Dieser sei 2022 auch benötigt worden, um den Spielplatz zu bauen, die Flutlichtanlage auf LED umzustellen und einen Rasenmähroboter anzuschaffen, so der Vorsitzende Andreas Buckreus.

Nachdem die Jugendleiter und die Betreuer der ersten und zweiten Mannschaft einen Rückblick über die abgelaufene Saison abgegeben hatten, wurden verdiente Mitglieder geehrt.

Eine besondere Ehrung erfuhren Josef Zeitler für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein und Klaus Stolper, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde. red