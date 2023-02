Kürzlich sind in München die Fraktionsinitiativen der Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern für den diesjährigen Haushalt vorgestellt worden. Mit dabei sind zwei Projekte im Landkreis Kronach , für die auf Initiative von Landtagsabgeordnetem Jürgen Baumgärtner hin gezielt Mittel in den Staatshaushalt für das laufende Jahr eingestellt werden.

Seit Dezember 2020 kümmert sich die Fachstelle für Wohnraumsicherung und Wohnungslosenhilfe der Caritas in Kronach um Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind oder ihr Heim bereits verloren haben. Die Fachstelle hilft durch ein umfangreiches Leistungsspektrum – von der Beratung über die Vermittlung bis hin zur Nachbetreuung. Sie bietet Beratungstermine und Sprechstunden am Hauptstandort in Kronach sowie im Beratungshaus in Steinbach am Wald an. Im Rahmen der Fraktionsinitiativen für den diesjährigen Haushalt sind für die Fortsetzung der Förderung des Projekts Mittel in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

Das zweite Projekt ist ein Kooperationsprojekt von heimischer Landwirtschaft und Landratsamt: die Landwirtschaftliche Gemeinschaftsküche Kronach . Ernährung und Landwirtschaft sind untrennbar verbunden. Im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gemeinschaftsküche Kronach werden offene Schulungs- und Kursangebote zu Nahrungsmitteln, Ernährung und zum Kochen offeriert. Hierfür sind 400.000 Euro eingeplant.

Eine Herzensangelegenheit

„Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, in diesem Jahr im Rahmen der Fraktionsinitiativen die Förderung zweier sozialer und gesellschaftlicher Projekte im Landkreis Kronach zu berücksichtigen. Die Wohnungslosenhilfestelle leistet herausragende Arbeit im sozialen Netzwerk des Landkreises. Für die gegebenen Impulse zu der Thematik der Vermeidung von Obdachlosigkeit danke ich Sabine Gross und Natascha Kohnen .

Mit der Landwirtschaftlichen Gemeinschaftsküche wird ein Kooperationsprojekt realisiert, in dessen Rahmen sowohl praktische Fertigkeiten im Kochen als auch Wissen über Ernährung und die heimische Landwirtschaft vermittelt werden. Beides sind äußerst wertvolle Projekte, die von engagierten Menschen aus der Region für die Region entwickelt wurden“, erklärt Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner .

„Die Landwirtschaftliche Gemeinschaftsküche ist mir eine Herzensangelegenheit, denn sie schafft einen Ort für Begegnungen, der Wissensvermittlung und des Austauschs für die heimische Landwirtschaft und die Menschen aus der Region – und Begegnungen schaffen Verbindungen. Daher begrüße ich sehr, dass es weiter möglich sein wird, diese Projekte finanziell zu unterstützen und ich danke unserem Landtagsabgeordneten für seinen Einsatz“, ergänzt Landrat Klaus Löffler . red