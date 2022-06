Kommandant Christian Peter berichtete in der neuen Wilhelmsthaler Turnhalle von einem ebenso schwierigen wie einsatzreichen Jahr mit 27 Einsätzen (466 Einsatzstunden) seiner 50 Aktiven in der Feuerwehr. „Das Einsatzzahl ist beachtlich, zumal ja ein Großteil der freiwilligen Tätigkeiten wie Sicherheitswachen oder Verkehrsabsicherungen sowie die Brandschutzerziehung wegfiel“, resümierte er.

„Es tut sich etwas in Sachen Feuerwehrhausneubau“, zeigte er sich erleichtert. Auch Dritter Bürgermeister Matthias Barnickel bestätigte, dass man sich in Sachen Feuerwehr-Haus auf einem guten Weg befinde, das leidige Thema zum Abschluss zu bringen. Insbesondere müsse die Standortfrage geklärt werden. „Das Feuerwehrhaus muss das große Ziel seine“, pflichtete ihm KBM Markus Wachter bei, der die in Wilhelmsthal erfolgreich betriebene Nachwuchsarbeit lobte: „Kinder und Jugendliche gehen später in die aktive Wehr; genau so muss es sein!“

Gleich drei Jugendliche konnten in die aktive Wehr übernommen werden, lobte Jugendwart Dominik Fischer. Und am Tag der Jahreshauptversammlung legten sechs Jugendliche den Wissenstest von 2020 und 2021 ab. Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Wilhelmsthal richtet man am 22. Oktober die Bayerische Jugendleistungsprüfung aus.

Aktuell zählt die Wehr 115 Mitglieder. Die Versammlung beschloss die kommissarische Weiterführung der bisherigen Vorstandschaft bis zum Januar 2024, nachdem es wegen der Pandemie nicht möglich war, Nachfolger für einige Ämter zu finden.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden aktive und passive Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Stefanie Fischer, Andreas Peter und Arnold Helmreich wurden für ihren 25-jährigen aktiven Dienst mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Silber bedacht. Gold gab es für Michael Schneider und Stefan Becker, die bereits 40 Jahre aktiven Dienst leisten. Die staatlichen Ehrungen erfolgten aus Händen der stellvertretenden Landrätin Edith Memmel, die die enorme Aufgabenspanne der Wehr herausstellte. Den Geehrten zollte sie großen Respekt für ihren jahrzehntelangen Einsatz.

Vereinsintern wurden Stefan Montag für zehn Jahre, Michael Beetz, Ann-Kathrin Wagner und Markus Schäuble für 20 Jahre sowie Steffen Hader für 30 Jahre aktiven Dienst geehrt. Es erfolgten auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften, soweit anwesend. 10 Jahre halten Marion Zipfel, Jürgen Müller, Werner Beetz, Matthias Daum und Malik Geiger dem Verein die Treue; 20 Jahre Manuel Neder; 30 Jahre Volker Weber ; 40 Jahre Reinhard Ebert, Gerhard Löffler und Matthias Peter sowie 50 Jahre Horst Weber, Franz Weisser und Hartwig Weiß. hs