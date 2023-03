Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Kronach . Die Erste Vorsitzende und Bürgermeisterin Angela Hofmann nutzte die Gelegenheit zu einer Zwischenbilanz ihrer knapp dreijährigen Amtszeit als Rathauschefin im Gasthof „s’ Antla“. In erster Linie nannte sie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Durch die ganze Innenstadt, aber auch in Stadtteilen zögen sich Projekte mit neuen, attraktiven Wohnungen.

Für die Wirtschaftsentwicklung seien die Bedingungen verbessert worden, so dass die Angebote der Stadtentwicklungsgesellschaft im ehemaligen Gebäude des Entwicklungszentrums der Loewe mit neuen innovativen Firmen ausgebucht sind. Die Marktverhältnisse für Direkt- und Regionalvermarkter seien attraktiver gestaltet worden. Derzeit werde der Stadtgraben zum Spiele-, Erholungs- und Freizeitparadies ausgebaut. Lebens- und liebenswerter sowie sicherer sei auch der LGS-Park durch LED-Leuchten, WC-Anlagen und weiteren Investitionen an der Seebühne gestaltet und aufgewertet worden.

Großen Wert lege sie auch auf die Sanierung des Straßennetzes, einige Straßen konnten bereits fertiggestellt werden. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen über Investitionen in die Grundschule, Kindergärten und Kinderspielplätze. Was ihr sehr am Herzen liege, seien die zahlreichen ehrenamtlichen Engagements von Bürgern, die man in Zukunft mehr wertschätzen werde. Eines verdeutlichte die Vorsitzende den Mitgliedern im Hinblick auf die Bürgerspitaldiskussion. Sie werde empfehlen, „dem Schaufensterantrag“ der SPD-Stadtratsfraktion nicht zuzustimmen.

Nach einstimmiger Entlastung der Vorstandschaft konnte zu den Neuwahlen übergeleitet werden. Es wurden gewählt: Erste Vorsitzende Angela Hofmann. Stellvertreter Jonas Geissler, Birgit Kestel und Robert Wachter. Digitalbeauftragter Markus Oesterlein. Für die nicht mehr zur Wahl angetretene Daniela Thüroff wurde Corinna Schöttner zur Schatzmeisterin gewählt.

Mit Annemarie Nietner konnte ein Aktivposten für 40-jährige Treue geehrt werden. Annemarie Nietner sei auch immer für Sonderaufgaben einsatzbereit und engagiert gewesen, so die Vorsitzende in ihrer Laudatio.

Angela Hofmann schloss die Versammlung mit der Feststellung, der CSU-Ortsverband Kronach mit über 120 Mitgliedern sei ein starker Verband mit vielen treuen und engagierten Gleichgesinnten, die willens und selbstbewusst sind, ihre Heimatstadt aktiv und attraktiv zu gestalten. eh