Zum Kameradschaftsabend mit Ehrungen hatte die Hesselbacher Feuerwehr eingeladen. Die Geehrten hätten die Auszeichnung aufgrund ihrer Treue und Leistungen mehr als verdient, sagte Vorsitzender Alexander Hoderlein. Sie engagierten sich über den normalen Feuerwehrdienst hinaus und stünden immer Gewehr bei Fuß, wenn man sie brauche.

Seit 25 Jahren sind André Welsch, Stephan Neubauer, Ralf Welsch und Matthias Kestel aktiv, sie erhielten das staatliche Ehrenzeichen in Silber. Gold für bereits 40 Jahre hätte es für Anton Zwosta gegeben, der jedoch nicht anwesend sein konnte.

Stellvertretender Landrat Bernd Steger und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger stellten die Verdienste der Jubilare heraus. Trotz Pandemie habe man in den vergangenen zweieinhalb Jahren alle Einsätze im Landkreis stemmen können, betonte Ranzenberger. „Macht weiter so, ihr werdet gebraucht“, gab er allen Floriansjüngern mit auf den Weg.

Pfarrer Sven Raube verdeutlichte das sehr gute Miteinander zwischen der Gemeinde Wilhelmsthal , der Kirche und den örtlichen Vereinen.

Die Glückwünsche und den Dank der Gemeinde übermittelte Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth. Er lobte die sehr gute Nachwuchsarbeit der Hesselbacher Wehr sowie die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Lahm. Großer Dank gebühre den Führungskräften sowie der ganzen aktiven Mannschaft für ihre so wertvolle geleistete Arbeit, um anderen Menschen in Not zu helfen.

Alexander Hoderlein erklärte, in der Pandemie das Möglichste getan zu haben, um die bewährten Veranstaltungen weiterzuführen. Hierzu zählten unter anderem der „Nikolaus to go“, das Johannisfeuer mit einer Feuerschale sowie das Christbaumaufstellen im Dorf.

Die Jahreshauptversammlung sei am 6. Januar im Gemeindehaus Hesselbach terminiert. Bei den Neuwahlen werde es größere Veränderungen an der Vereinsspitze geben, kündigte der Vorsitzende an. Abschließend verwies er darauf, dass die Wehr 2025 ihr 150-jähriges Bestehen feiern kann.

Der Kreiskameradschaftsabend klang mit einem geselligen Beisammensein aus. hs