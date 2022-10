„Gerade in bewegten Zeiten, ist ein Unternehmen immer nur so stark wie seine Mitarbeiter , die tagtäglich ihre Frau und ihren Mann stehen“, betonte der Coburger AOK-Direktor Christian Grebner in seiner Laudatio zum Dienstjubiläum von drei langjährigen Mitarbeitern .

40 Jahre Jubiläum

Er bedankte sich laut einer Pressemitteilung bei Claudia Schneider, Andreas Förtsch und Bertram Schneider für ihr Engagement und die geleistete Arbeit. Teamleiterin Claudia Schneider feierte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum und hat immer gerne bei der Krankenkasse gearbeitet: „Die Arbeit hat mir wegen der intensiven Kontakte zu Kunden und Kollegen immer Freude bereitet.“

Teamleiter Andreas Förtsch kann auf 25 Dienstjahre zurückblicken: „Bei der AOK anzufangen, war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Auch Bertram Schneider, der seit 25 Jahren als Facilitymanager im Dienst ist, ist voll des Lobes. red