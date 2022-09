Ein Benefizkonzert mit der Gruppe „Spirit Voices“ findet am Samstag, 10. September, um 17 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Reitsch statt. Den örtlichen Vereinen geht es bei dem Begegnungsabend um Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine. Der Erlös der Veranstaltung soll über die Hilfsaktion „Roman“ an die vom Krieg betroffenen Menschen weitergereicht werden.

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Chor „Spirit Voices“ im Gotteshaus werden auf dem Gelände vor der Heilig-Kreuz-Kirche Speisen und Getränke angeboten. Auch die Kinder werden an diesem Abend ihren Spaß haben.

Die Idee, diese Veranstaltung durchzuführen, kam von den Reitscher Vereinen und dem Chor, die während der Corona-Pandemie auf viele geplante Veranstaltungen und Zusammenkünfte verzichten mussten. Tom Sauer, der vor zwei Wochen bereits den dritten Hilfstransport in die Ukraine gebracht hat, wird zusammen mit Roman Grycak bei der Veranstaltung anwesend sein. Grycak kommt aus der Ukraine, lebt seit vier Jahren in Küps und arbeitet als Krankenpfleger im Krankenhaus Kronach . Er hat gemeinsam mit seinen Sportkameraden vom VfR Johannisthal im März 2022 die Aktion „Roman“ ins Leben gerufen. Die Gruppe sammelt und organisiert Hilfstransporte in die Ukraine. Die Reitscher Vereine freuen sich, mit der Veranstaltung dazu beizutragen, den Menschen dort etwas Unterstützung zukommen zu lassen. Interessierte sind herzlich eingeladen. eh