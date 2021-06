Der Kurs „Die Wisenapotheke im Jahreskreis“ soll Einblick in die Gaben der Natur vermitteln und wichtige Verarbeitungs- und Verwendungshinweise zum Einsatz der wilden Schätze aufzeigen. Es werden Rezepturen besprochen und hergestellt. Die Veranstaltung findet immer samstags und sonntags an folgenden Tagen statt: 3. und 4. Juli, 2. und 3. Oktober, 5. und 6. März 2022 sowie am 14., und 15. Mai 2022 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Der Kurs umfasst 44 Lehreinheiten zu je einer Stunde. Veranstaltungsort ist die Arnika-Akadmie in Teuschnitz , Schulstraße 5. Veranstalter ist der Arnikaverein Teuschnitz . Dozentinnen sind Katrin Vollmann, Dipl. Med. Päd., Kräuterpädagogin.

Kontakt

Anmeldung und Informationen: Rathaus Teuschnitz , Anna Knauer, Telefon 09268/97214, E-Mail info@arnikastadt.de, http://teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. Anmeldeschluss ist am 28. Juni. red