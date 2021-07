Um an den Kreisstraßen für mehr Blühwiesen und neue Lebensräume für Insekten zu sorgen, unterstützt der Landkreis Kronach die Initiative des Umweltministeriums gegen das Insektensterben . Dabei liegt der Fokus auf den Straßen- und Wegrändern, deren Pflege sich auf Grundlage des „Blühpakts Bayern“ in Zukunft verändern wird.

Die Kommunen sind in diesem Maßnahmenpakt aufgefordert, sich um vielfältige, artenreiche und insektenfreundliche Grünflächen zu kümmern.

In Anlehnung an das neue Pflegekonzept fand eine Schulung der Mitarbeiter des Kreisbauhofs statt. Die Gebietsbetreuerin im Naturpark Frankenwald, Anna Bergmann , stellte ihnen unter anderem das neue Konzept vor. Gerade Straßenböschungen als „ungenutzte Strukturen und Flächen“ böten großes Potenzial an Lebensraum und Nahrungsquelle für gefährdete Insekten.

Um dieses Potenzial künftig besser zu nutzen, ist Folgendes geplant:

? Die Bankette, werden wie bisher jährlich zwei bis drei Mal gemäht.

? Ganz gezielt werden an den Straßenrändern Brachestreifen oder -abschnitte belassen und im jährlichen Wechsel gemäht.

? Wo der Straßenrand zu schmal ist, wird in Abschnitten gemäht.

Das neue Pflegekonzept wird sicher die gewohnte Ansicht der Straßenränder verändern, wobei die Verkehrssicherheit auf jedem Fall oberste Priorität genießt.

„Wir wollen als Vorbild für andere Kommunen und Privatleute agieren und das Bewusstsein für die wichtige Thematik vertiefen“, so Anna Bergmann bei einem Ortstermin. red