Fast die Hälfte der 30 SPD-Mitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsverein Kleintettau gefolgt. Wie Vorsitzender Heiko Nebatz ausführte, ist die mögliche Fusion aller drei SPD-Ortsvereine im Tettauer Winkel momentan auf Eis gelegt, aber nicht vom Tisch. Die weitere Entwicklung bleibe abzuwarten. Die Mitgliederzahl in Kleintettau könne sich nach wie vor sehen lassen.

Auf kommunaler Ebene, so der Vorsitzende und die Marktgemeinderätin Anika Kappelt, arbeite man im kommunalen Gremium aktiv mit. Zur bevorstehenden Landtagswahl tritt Sabine Gross aus Kronach an, die in Kleintettau keine Unbekannte sei, stellte Nebatz fest. Weitere Gelegenheit zum Kennenlernen bestehe bei der Muttertagsfeier am 6. Mai im Sportheim. Teilweise kritisch setzte sich der Vorsitzende mit der Energie-Politik der Ampel-Koalition auseinander und fand in der Versammlung viel Zustimmung.

Vorsitzender Heiko Nebatz freute sich, dass er seine Mutter Waltraud für 25-jährige Treue zur Partei ehren durfte. Er überreichte der Jubilarin neben der Urkunde die silberne Ehrennadel und ein Präsent des Ortsvereins. Heiko Nebatz und Anika Kappelt wurden als Delegierte des Ortsverein für die bevorstehende Nominierungsversammlung zur Europa-Unterbezirkskonferenz gewählt. wvk