Zwei Kombi-Meisterinnen aus dem Landkreis Kronach verführen mit süßen Köstlichkeiten , beide wollen sich in absehbarer Zeit in der Selbstständigkeit eine Existenz aufbauen. Sie sind die ersten Kombi-Meisterinnen, also gleichzeitig Bäcker- und Konditormeister, im Landkreis Kronach .

Bundesweit einmalig ist die Meisterschule der Handwerkskammer in Bayreuth für diese Kombination. Die Schüler wurden zum Backprofi für frische Brote, Gebäck und gleichzeitig als kreative Experten auf dem Gebiet von hochklassigen Torten, Desserts & Co ausgebildet.

Emma Müllers Eltern sind gelernte Bäcker und betreiben seit 2004 eine Bäckerei in der Oberen Stadt in Kronach . Daher war für Emma schon immer klar, den Konditormeistertitel anzustreben und im elterlichen Betrieb einzusteigen. Prüfungsthema zum Bäckermeister war ihre Heimatstadt „Mei Kronich“, dazu habe sie die „Lucas-Cranach-Schlange“ als Schaustück nachgebildet. Thema beim Konditormeister war „Die Schöne und das Biest“, dazu habe sie die Rose unter der Glaskuppel dargestellt.

Nina Geiger absolvierte in Creidlitz eine Lehre zur Konditorin. Als Meisterstücke stellte sie verschiedene Brotarten her, Brötchen, Krapfen, Blätterteig, Plunderteig, ein „Rote-Beete-Brot“, Motivtorte „Tief im Frankenwald“, Apfeltiramisu, Schaustück „Blick in die Ferne“, Baumkuchen in Bienenstockoptik, Blöchla mit Himbeersahne, Macarons mit Rhabarberganache, Pilz aus Waldmeistergel, Bratwurststrudel mit Sauerkraut & Honig-Senf-Dressing. Geiger wird ab Oktober einen Job bei der Lauensteiner Pralinenfabrik beginnen. eh