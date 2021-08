Die „ Beatles “ haben 295 Songs veröffentlicht und nach Schätzungen ihrer Plattenfirma EMI bis heute mehr als eine Milliarde Tonträger verkauft. Damit sind sie die verkaufsstärkste Band der Musikgeschichte .

Der Kronacher Musiker „easy Springsteen“ ist wie sein Namensgeber seit Kindheitstagen Fan der Liverpooler Band, hat neben den Langspielplatten viel Literatur zu den vier Pilzköpfen im Bücherschrank stehen – und seit seiner Jugend natürlich auch das bekannte Songbook „ The Beatles Complete“ mit allen 295 Songs .

Daraus hat er jetzt die für ihn wichtigsten 50 Songs für seine Soloauftritte mit Gitarre, Harp und Gesang arrangiert und möchte diese unvergesslichen Songs zusammen mit seinem Musikkollegen und Zeitzeugen Kalle Schäck am kommenden Samstag im herrlichen Innenhof der „Cafébar Karibik“ für „1000 Herzen für Kronach “ präsentieren.

Bernd Meusel war vor vier Jahren auch der Initiator und der allererste Musiker , der in der „Cafébar Karibik“ live gespielt hat. Er präsentierte die ersten Jahre exklusiv die Songs von Bruce Springsteen : Hier hat er es immer abgelehnt, einen Hut herumgehen zu lassen – denn es waren immer ganz spezielle Konzerte und es war und ist sein Herzensprojekt.

Am kommenden Samstag möchte er zusammen mit Hertha und Gerhard Burkert Mazur von „1000 Herzen für Kronach “, Veranstalter Martin Ludwig und Karlheinz Schäck (Percussion/ Gesang ) eine stattliche Summe für den guten Zweck einspielen. Wer also die Songs der „ Beatles “ in chronologischer Reihenfolge mit kurzen begleitenden Worten von 19 bis 24 Uhr miterleben und die gute Sache tatkräftig unterstützen möchte, ist gern gesehen. Auch ein Gastauftritt ist geplant.

Live auf Facebook

Wer das exklusive Live-Konzert auf der facebook Seite https://www.facebook.com/bernd.meusel.3 miterleben will, hat auch hier die Möglichkeit, einen kleinen Betrag zu spenden. Am Samstag ist einmalig Livemusik bis 24 Uhr genehmigt. Um bei der langen „ Beatles “-Nacht dabei sein zu können, sollte man sich einen Platz reservieren oder spätestens um 19 Uhr zum Spielbeginn vor Ort sein. red