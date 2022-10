Kronach — Was für wunderbare Illuminationen! Bei der Eröffnung der Fotografieausstellung „Kronacher Parkleuchten“ in der Galerie des Landratsamts standen die Freude und der Stolz über das stimmungsvolle Spektakel den Verantwortlichen von „ Kronach Creativ“ und ihren zahlreich anwesenden Helfern vom Orga-Team förmlich ins Gesicht geschrieben. Aber auch viele Fotografen der ausgestellten Bilder sowie Gäste aus Politik, Kultur und öffentlichem Lebens hatten sich eingefunden, um sich noch einmal verzaubern zu lassen.

„Die Pandemie hat uns reichlich Nerven gekostet. Dennoch haben wir uns nicht entmutigen lassen und unter Regie von Markus Stirn eine hervorragende Veranstaltung auf die Beine gestellt“, blickte der Verantwortliche des Kunstkalenders sowie Fotowettbewerbs, Hartmut Nenninger, auf einen überwältigenden Erfolg zurück. 65 Fotografen, darunter auch viele „neue Gesichter“, hatten über 1500 Bilder eingereicht. Entsprechend schwer sei die Auswahl für den Kunstkalender gefallen. Die Ausstellung zeige auch eine Reihe weiterer wunderbarer Aufnahmen, die es aus verschiedenen Gründen nicht in den Kalender geschafft hatten, die aber genauso sehenswert seien.

„Das Kronacher Parkleuchten bot ganz neue Perspektiven“, zeigte sich Julia Völker begeistert vom in der Pandemiekrise neu entwickelten Konzept von „ Kronach leuchtet“, das als Parkleuchten erstmals im zauberhaft illuminierten Landesgartenschau-Gelände stattgefunden hatte. Dem konnten sich stellvertretender Landrat Gerhard Wunder und Kronachs Dritter Bürgermeister Bernd Liebhardt nur anschließen. „Nach der langen Corona-Pandemie suchten die Menschen nach etwas, wobei sie abschalten und auf andere Gedanken kommen konnten“, bekundete Wunder. Dies gelte gerade auch jetzt wieder angesichts der ganzen Negativmeldungen, mit denen viele Ängste geschürt würden.

„Ein Fest für die Familie“

„ Kronach leuchtet“ sei, so Bernd Liebhardt, schon immer ein Highlight gewesen. Das Parkleuchten habe jedoch besonders herausgestochen, wobei er vor allem die familiäre, vertraute und positive Stimmung hervorhob. „Das war ein Fest für die ganze Familie. Ich habe noch sie so viele Kinder bei einer , Kronach leuchtet’-Veranstaltung gesehen.“ Nachdem das beliebte Lichtevent 2020 coronabedingt komplett ausfallen musste, machten 2021 die „Lichtblicke“ bereits Hoffnung auf die baldige Rückkehr „richtiger“ Veranstaltungen. Auch heuer fand „ Kronach leuchtet“ nicht ganz in der altbekannten Form statt, sondern als „Kronacher Parkleuchten“ im LGS-Gelände. Über 40 Lichtpunkte brachten dabei die Besucher auf einem etwa zwei Kilometer langen Lichtweg zum Staunen und schenkten Entschleunigung. Neben vielen kreativen Köpfen aus der Region steuerten auch wieder internationale Künstler ihre Lichtkunstwerke bei.

Der Termin für „ Kronach leuchtet“ 2023 steht bereits, wenn die Kreisstadt ab dem 21. April erneut jeden Abend erstrahlen wird. Die Planungen sind bereits angelaufen, so Projektleiter Markus Stirn.