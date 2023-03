Der CSU-Ortsverband Ziegelerden bestätigte bei seiner Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen die Vorstandschaft. Fabian Kotschenreuther folgt Barbara Hausmann als Schriftführer. Udo Ströhlein wurde für 40-jährige Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde und einer Ehrennadel geehrt.

Johannes Hausmann ging in seinem Bericht auf die Arbeit des vergangenen Jahres ein. Wie schon im Juli 2022 hat die CSU Ziegelerden auch 2023 eine Ortsbegehung durchgeführt und stellt nun im Nachgang den Antrag an die Stadt Kronach , den zu sanierenden Spielplatz zum Dorfplatz bei der Alten Gemeindekanzlei hin zu verlegen, um dessen Charakter als Ort der Begegnung für Jung und Alt zu unterstreichen. Das umgebende Gelände sei gleichfalls in die Neugestaltung einzubeziehen. Bürgermeisterin Angela Hofmann unterstützt das Vorhaben.

Bei den Neuwahlen bestätigen die Mitglieder in schriftlicher Wahl die Vorstandschaft wie folgt: Erster Vorsitzender Johannes Hausmann, stellv. Vorsitzende Bernhard Roth und Frank Heim, Schatzmeister Andreas Roth , Kassenprüfer Dominic Schneider und Christian Kapfhammer. Fabian Kotschenreuther folgt Barbara Hausmann als neuer Schriftführer. Als Beisitzer wurden Christian Kapfhammer, Stefan Roth und Dominic Schneider gewählt. In die Kreisversammlung werden Johannes Hausmann und Fabian Kotschenreuther entsandt, Ersatzdelegierte sind Andreas Roth und Barbara Hausmann. Als Stadtverbandsdelegierte wurden Johannes Hausmann, Fabian Kotschenreuther, Barbara Hausmann und Bernhard Roth gewählt, als Ersatzdelegierte Andreas Roth , Dominic Schneider und Christian Kapfhammer.

Angela Hofmann dankte allen Mitgliedern der CSU Ziegelerden für die großartige Unterstützung und berichtete über ihre Arbeit als Bürgermeisterin und die Schwerpunkte der CSU-Stadtratsfraktion. Die Planungen liefen gut, um die Generalsanierung des Crana Mare in einem Bauherrenmodel voranzutreiben. Ein zusätzliches Lehrschwimmbecken werde entstehen. In Sachen Frankenwaldmuseum sei der Anfang gemacht. Zudem bleibe die Stadt in Bezug auf Reparaturen an der Festung Rosenberg am Ball.

Für das Bürgerspital sei eine große Generalsanierung angestoßen worden, demnächst werde der Architekt ausgewählt. Hofmann appellierte, die mit breiter Mehrheit getroffenen Beschlüsse zum Bürgerspital nicht ständig zu hinterfragen. Angela Hofmann zeigte auf, dass das Projekt Spitalbrücke im Zeitplan sei. Die CSU habe das Vorhaben unterstützt, dass in jedem Ortsteil nun ein kostenfreier WLAN-Bereich entstehe. red