Am Samstag, den 17. September, veranstaltet die Original Reichenbacher Blasmusik (ORB) - zusammen mit dem Bergarbeiter Unterstützungsverein (BAUV) Reichenbach ab 19.30 Uhr einen „Böhmischen Abend“.

Nach zweijähriger Corona-Pause startete die ORB in diesem Jahr wieder voll durch. So konnten die Musikerinnen und Musiker um Dirigent Klaus Schnappauf zum Kreismusikfest in Nordhalben, beim Bürgerfest in Hirschfeld, dem Bergmannstag in Lehesten, in Kronach auf der Seebühne und auf dem Kronacher Freischießen in gewohnter Weise aufspielen. Ebenso umrahmten sie musikalisch die kirchlichen Veranstaltungen wie Kommunion, Fronleichnam und Pfarrfest.

Für den „Böhmischen Abend“ hat Klaus Schnappauf ein abwechslungsreiches Konzert- und Unterhaltungsprogramm zusammengestellt. Als ausgebildeter Musiklehrer ist er nun schon seit über 39 Jahre Dirigent der Reichenbacher und kennt somit alle Musiker genau. Deren Stärken weiß er gekonnt in seinen selbst geschriebenen Arrangements einzusetzen, die er immer wieder mit in das Programm einfließen lässt.

Die Instrumentalisten bereiten sich schon seit Wochen auf diesen Abend vor.

Buntes Programm

Im ersten Teil wird es auch Musik aus dem Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ sowie „Posaunistenglanz“ geben, ein Solo für drei Posaunen. Diese werden gespielt von Andreas Krempel, Michael Wolf und ORB-Ehrenmitglied Günter Hoderlein (78). Solistisch interpretiert Désirée Hoffmann das Flügelhorn-Solo „My Dream“ von Peter Leitner „Fegerländer“.

Mit der Polka „Genieß’ dein Leben jeden Tag“ von Helmut Kassner und Julian Hölz wird dann der „Böhmische Abend“ offiziell eingeläutet. Geboten wird zünftige Marschmusik, wie etwa der neue Marsch des Kreisverbandes Kronach im NBMB „Crana Musica“ aus der Feder von Holger Mück oder „Im Eilschritt nach St. Peter“ von Alexander Maurer .

Außerdem sollen auch Titel von Ernst Mosch wie die „Antonin-Polka“ oder „Rauschende Birken“ erklingen. Klassiker wie „Böhmischer Traum“, „Böhmische“ Liebe oder das „Böhmische Herzklopfen“ dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Kulturattaché Reinhard Hertel (BAUV) und Vorsitzender Daniel Grüdl (ORB) haben alles in die Wege geleitet, damit die 20 Musiker ihrem Publikum einen etwa dreistündigen Böhmischen Abend präsentieren können. Über viele Zuhörer in der Turnhalle in Reichenbach würden sich die Musiker natürlich freuen. Gespielt wird mit Beschallungsanlage, da auch Gesangstitel von Ronald und Axel Licht erklingen werden.

Reservierungen werden unter 09268/913 670 entgegengenommen. hs