Am 20. Dezember findet im Frankenwald-Gymnasium (FWG) ein Adventskonzert statt.

„Wir sind wieder da“, freut sich Christiane Stömer-Rauh, Musik-Fachbetreuerin am Frankenwald-Gymnasium, mit Blick auf den kommenden Dienstag. An diesem Tag wird nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder das traditionelle Adventskonzert des Frankenwald-Gymnasiums stattfinden.

In den letzten Wochen und Monaten haben die musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften gemeinsam geprobt und dabei ein abwechslungsreiches Programm für das Adventskonzert einstudiert.

Auch wenn dieses Konzert gute Tradition ist, so hat sich dennoch etwas an den Rahmenbedingungen geändert: In diesem Jahr wird das Konzert wegen der winterlichen Temperaturen nicht in der Stadtpfarrkirche, sondern im Kreiskulturraum stattfinden.

Traditionell und beschwingt

Beginn ist um 19 Uhr. Die verschiedenen Ensembles und Solisten der Schule präsentieren in einer abwechslungsreichen Darbietung sowohl traditionelle – als auch moderne Weihnachtsmelodien – mal besinnlich, mal beschwingt, mal modern und mal wohlbekannt.

Die Einladung zum Konzert richtet sich nicht nur an die Mitglieder der FWG-Schulfamilie, sondern an alle Musikbegeisterten. Der Eintritt zu dem rund einstündigen Konzert ist frei. mts