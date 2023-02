Anstelle von Weihnachtsgeschenken für ihre Kunden entschied sich die Berlin Packaging Germany GmbH am Standort Rothenkirchen dafür, das Geld lieber wohltätigen Zwecken zukommen zu lassen. Vor Ort entgegengenommen wurde die sehr willkommene Finanzspritze im Unternehmen von Lebenshilfe-Geschäftsführerin Silke Reitzenstein. Von dem Geld soll der Verein Anschaffungen oder Projekte verwirklichen.

Spende für das Gemeinwohl

„Unsere Mitarbeiter am Standort in Rothenkirchen haben demokratisch entschieden, wohin das Geld fließen soll“, bekundete Vertriebsleiter Frank de Groot. Weihnachtsgeschenke an Kunden , wie sie früher üblich gewesen seien, empfinde er als heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Anstatt nur Einzelne zu bedenken, leiste man stattdessen lieber in der Region gezielte Hilfe, die letztendlich der gesamten Bevölkerung zugutekomme. Zugleich möchte die Firma damit ihre Wertschätzung für das so wichtige Hilfsangebot der Lebenshilfe zum Ausdruck bringen.

Interessiert erkundigte sich der Vertriebsleiter bei Silke Reitzenstein nach den Einrichtungen der Lebenshilfe Kronach, in der Menschen vom Säugling bis ins hohe Alter nachhaltig gefördert, betreut und unterstützt werden. Ziel der Lebenshilfe sei, so die Geschäftsführerin , das Wohl von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien.

Die Lebenshilfe ist Träger einer Beratungs- sowie Frühförderstelle, eines heilpädagogischen Kindergartens, der Petra-Döring-Schule, einer heilpädagogischen Tagesstätte, der Offenen Hilfen sowie des Fachbereichs Wohnen mit den beiden Wohnheimen und dem ambulant unterstützten Wohnen. Die Spende soll, so Silke Reitzenstein, in die wichtigsten Bereiche mit einfließen. Frank de Groot freute sich seinerseits über die sinnvolle Verwendung des Geldes . hs