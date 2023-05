Die Imker aus dem Kreis Kronach in der Bayerischen Imkervereinigung hatten erneut die Qualität ihres Honigs mit Erfolg prüfen lassen. Hierfür wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Arnikaakademie in Teuschnitz die entsprechenden Zertifikate übergeben.

Erfolgreich war 2021 die Prüfung des Honigs . Hierfür wurden Honigzertifikate an Leopold Böhnlein, Otto Küpferling, Frank Beitzinger, Hans Jorda, Doris Diller, Martin Körlin, Georg Pabstmann, Alfred Krischke, Mike Großmann, Petra Geiger, Stefan Feulner und dem Kreisverband Frankenwald überreicht.

Die Urkunde – das Qualitätszertifikat – bescheinigt den Teilnehmern der Honigprüfung, dass die Qualitätsrichtlinien der Honiganalyse der Bayerischen Imkervereinigung in vollem Umfang erfüllt werden.

Der Kreisvorsitzende Hans Jorda zeigte sich stolz, dass der Honig in bester Qualität zur Verfügung steht und keine problematischen Inhaltsstoffe oder Rückstände nachgewiesenen werden konnten. Uzi