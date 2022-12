Landrat Klaus Löffler konnte an Andreas Jakob aus Gifting das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt überreichen. In seiner Laudatio hob der Landrat Jakobs herausragendes und vorbildliches Engagement für seine Mitmenschen hervor. Zu den Gratulanten zählte auch Heinz Hausmann, ein langjähriger Weggefährte von Andreas Jakob.

Über sechs Jahrzehnte engagierte sich Andreas Jakob sehr vielfältig für das Gemeinwohl in seiner Heimatgemeinde Wilhelmstahl und im Landkreis Kronach. Sage und schreibe 41 Jahre (1976 bis 2017) war Jakob Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern. In dieser Zeit nahm er knapp 6300 Anträge an und hat damit Generationen von Versicherten unterstützt. Von 1980 bis 1995 war Andreas Jakob auch in der Vertreterversammlung der AOK Coburg auf der Versichertenseite ehrenamtlich tätig .

Großen Einsatz zeigte er auch als Mitbegründer des 1960 ins Leben gerufenen Kirchenbauvereins, für den er auch 36 Jahre lang als Kassier tätig war, sowie als Mesner, Kirchenpfleger und KAB-Vorsitzender in Gifting .

Verantwortungsvoll nahm er in den 1960er Jahren den Dienst als Schöffe wahr, von 1995 bis 2016 wurde ihm die Funktion des Feldgeschworenen-Obmanns übertragen. In örtlichen Vereinen engagierte sich Jakob über Jahrzehnte hinweg – so bei der Feuerwehr, der KAB, dem Sportverein sowie der Veteranen- und Soldatenkameradschaft. Andreas Jakob wurde 1931 als eines von zehn Kindern der Wirtseheleute der Gastwirtschaft „Zur Eibe“ in Eibenberg geboren. red