Unter der Leitung von Dirigent Florian Bezdeka ertönten in der Pfarrkirche Unterpreppach stimmungsvolle weihnachtliche Klänge beim traditionellen Adventskonzert der Jugendblaskapelle Unterpreppach (JBK).

Eröffnet wurde mit „Festival Prelude“, einem Konzertstück von Fritz Neuböck. Besinnlich wurde es mit „Von Guten Mächten wunderbar geborgen“, gefolgt von „Sweet bells fantasy“, einer Variation des Klassikers „Süßer die Glocken nie klingen“. Einer der Höhepunkte war die „Schlittenfahrt in den Alpen“. Hier rodelt man nicht die fränkischen Hügel hinab, sondern mit einem Holzschlitten eine steile, kurvige Piste in den Alpen, so Florian Bezdeka. Diese turbulente und spaßige Abfahrt wurde von den Musikern gekonnt in Szene gesetzt. Als Zugabe ertönte noch der Weihnachtshit „Christmas time“ von Brian Adams .

Das Weihnachtskonzert war der Abschluss des Jubiläumsjahres der JBK, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte. Matthias Sperber, Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Haßberge des Nordbayerischen Musikbundes, ehrte langjährige Mitglieder und Musiker zusammen mit Jakob Groh (1. Vorsitzender der JBK) und Carolin Zürl (2. Vorsitzende der JBK).

Für 25 Jahre wurden Florian Bezdeka, Lisa Grämer und Carolin Zürl mit der Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes in Silber sowie einer Urkunde geehrt.

Auf 40 Jahre aktives Musizieren können Jürgen Groh und Jürgen Porzner zurückblicken, die dafür eine Urkunde sowie die Ehrennadel in Gold erhielten.

Dieses gab es auch für Manfred Weingold und Sabine Friedrich , die seit 50 Jahren aktiv im Musikverein musizieren.

Zwei Gründungsmitglieder, die schon seit 50 Jahren dem Verein die Treue halten, wurden besonders gewürdigt. Gustav Borzel und Ehrenvorstand Paul Büttner erhielten eine Vereinsnadel, ein kleines Präsent sowie eine Ehrenurkunde der JBK. jh