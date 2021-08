Die Glühweinbude Ottendorf fand auch 2019 sehr guten Zuspruch, so dass das Team des Stands am Feuerwehrhaus wieder eine stattliche Summe für den guten Zweck zusammenbrachte. Bedacht wurden damit die Jugendfeuerwehren Ludwigsstadt und Steinbach an der Haide sowie das Jugendrotkreuz Lauenstein , die sich über eine Spende von insgesamt 750 Euro freuen dürfen – das Bild entstand bei der Übergabe der Spenden. Seit Bestehen der Glühweinbude kommen die Einnahmen wohltätigen Zwecken zugute. Foto: Schülein