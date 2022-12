Die Zuhörer in der St.-Nikolaus-Kirche in Windheim zeigten sich begeistert von einem Benefizkonzert . Die Protagonisten boten gesanglich und musikalisch ein hohes Niveau.

Der Musikverein Frankenwald unter Leitung von Stephan Schmidt und das Männertrio „Wamp“, bestehend aus Waldemar Förtsch, Armin Vetterdietz und Manfred Fehn, boten ein ebenso kurzweiliges wie abwechslungsreiches Programm und erhielten großen Applaus für ihre gelungenen Darbietungen.

Pfarrer Cyriak Chittukalam hob hervor, dass gerade in der vorweihnachtlichen Zeit Ruhe und Friede im Herzen einkehren sollte. Christen sollten bestrebt sein, Gutes zu tun. Er dankte für die Organisation dieses Benefizkonzerts zugunsten eines Heims für geistig behinderte Frauen und Kinder in seiner indischen Heimat Kerala.

Zwischen den musikalischen Darbietungen trugen Johannes Föhrweiser und Marietta Ruß Weihnachtsgeschichten und Impulse zur Adventszeit vor.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Loretta Herrmann dankte den Musikern und Sängern für das gelungene Konzert.

Die Zuhörer spendeten insgesamt 1350 Euro, um damit die Not anderer Menschen zu lindern und den Frauen und Kindern in Kerala eine große Freude zu bereiten. Den Dankesworten schloss sich Pfarrer Cyriak Chittukalam an. eh