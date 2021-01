Das Hallenbad Hofheim wird ab dem Frühjahr 2021 generalsaniert. Vor Beginn der Abrissarbeiten müssen bereits jetzt Teile des Inventars ausgeräumt, das Becken abgelassen und die Chemikalien und sonstigen Betriebsstoffe ausgelagert oder zurückgegeben oder in das Hallenbad Ebern überführt werden, wie das Landratsamt Haßberge am gestrigen Freitag mitteilte. Der Landkreis ist der Träger des Hofheimer Hallenbads.

Die Generalsanierung ist ein umfassendes Projekt. Neben der Technik sind Erneuerungen an der Fassade und bei der energetischen Ausstattung erforderlich. Laut Landratsamt ist es ein Millionenprojekt, bei dem auch die Weichen dahingehend gestellt werden sollen, dass das Hallenbad künftig mit dem benachbarten Freibad als Kombibad geführt werden kann. Das Freibad ist erst vor kurzem saniert und neu angelegt worden. Das Freibad befindet sich in der Obhut der Stadt Hofheim.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist seit 1. November 2020 kein öffentlicher Badebetrieb und in der Folge seit Dezember 2020 kein Schwimmunterricht mehr im Hallenbad zulässig. Da der Lockdown nun bis Ende Januar verlängert wurde und in dieser Zeit nur Distanzunter-richt an den Schulen möglich ist, wird auf absehbare Zeit kein Schwimmunterricht stattfinden können. Wann das Baden für Vereine und die Öffentlichkeit wieder zulässig sein wird, lässt sich heute laut den Angaben des Landratsamtes nicht zuverlässig bestimmen.

Vorzeitige Stilllegung

Da auch im Standby-Betrieb die Lüftungs- und Badewassertechnik einwandfrei und zuverlässig laufen muss, haben anstehende Reparaturmaßnahmen nun eine vorzeitige Stilllegung des Hallenbades erforderlich gemacht. Die kostenaufwendigen Reparaturen bei gleichzeitig ungewisser Perspektive bis zum Beginn der Generalsanierung haben den Landkreis Haßberge in Absprache mit der Stadt Hofheim dazu gezwungen, das Hallenbad vorzeitig ganz zu schließen.

"Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, da zumindest die Schulkinder das Hallenbad vielleicht noch hätten nutzen können", erklärt Landrat Wilhelm Schneider (CSU). "Wir hätten uns einen würdevolleren Abschied von unserem Kreishallenbad in Hofheim vor der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme vorgestellt, aber die Rahmenbedingungen ermöglichen dies auf absehbare Zeit nicht."

Die Dauerkartenbesitzer können ihre Dauerkarten bis 12. Februar zusammen mit Angabe ihrer Adresse und Bankverbindung in einem Umschlag in den Briefkasten des Hallenbades in Hofheim werfen und erhalten die wegen behördlicher Anordnung ausgefallenen Zeiten anteilig erstattet, Kontakt: Telefon 09521/27305 oder Mail: finanzverwaltung@hassberge.de.

Ab wann das Hallenbad Hofheim nach der Sanierung wieder für den Badebetrieb zur Verfügung steht, erfahren Schwimmbegeisterte rechtzeitig aus der Tagespresse und über die Internetseiten des Kreises Haßberge und der Stadt Hofheim. red