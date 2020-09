Um Fremdwasser aus dem Kanal herauszuhalten, hatten die Dormitzer Gemeinderäte in einer vorangegangenen Sitzung die Erstellung eines Hangwasserbeseitigungskonzepts beauftragt. Das wurde nun erstellt und mit dem Abwasserverband Schwabachtal abgestimmt.

Im Gemeindegebiet wurden fünf Stellen festgestellt, an denen Hangwasser in die Mischwasserkanalisation eingeleitet wird. Bürgermeister Holger Bezold (FW) stellte nun das Konzept vor.

So soll Am Tiefen Weg, wo aufgrund der Bodeneigenschaften keine Versickerung des Hangwassers möglich ist, eine Anschlussmöglichkeit an den Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich Liegnitzer Straße/Am Tiefen Weg geschaffen werden. Hierfür ist der Neubau eines Regenwasserkanals erforderlich. Die Kosten hierfür betragen circa 115 000 Euro. In der Rosenbacher Straße wird das Hangwasser über zwei Kanäle gesammelt und in die Rosenbacher Straße abgeleitet, wobei der Mischwasserkanal abgekoppelt wurde.

Das Absetzbecken ist baulich in einem sehr schlechten Zustand und muss ertüchtigt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 10 000 Euro. Auf Höhe der Schlesierstraße wird das Hangwasser auf die Straße und somit über eine Entwässerungsrinne dem Regenwasserkanal zugeführt. Weitere Maßnahmen sind dadurch nicht erforderlich.

Am Kirchenweg kann der Regenwasserkanal das Wasser aus dem Hangeinzugsgebiet ohne Stau abführen. Der Notüberlauf wird aus hydraulischer Sicht mit einem Stopfen verschlossen. In der Schulstraße ist ein Trennsystem aus dem Neubaugebiet vorhanden. Die Schachtabdeckung des Schmutzwassersystems hat Lüftungsöffnungen und wird zur Vermeidung von Hangwassereintritt durch eine wasserdichte Schachtabdeckung ersetzt. Die Kosten hierfür werden auf 500 Euro geschätzt.

Die Räte beschlossen, die kleinen Maßnahmen 2020 zu verwirklichen und die Maßnahme Am Tiefen Weg nach Möglichkeit 2021 umzusetzen.