Kontrollen: alles nur Gerüchte

Auf Entsetzen und Wut folgt Ernüchterung: Im Internet haben Facebook-Nutzer Gerüchte verbreitet, dass in Kronach das Ordnungsamt verdeckt und trickreich ermitteln würde, um Einzelhändler, Friseursalons und Gastronomen abzukassieren. Vor allem der Beitrag eines Mannes wurde bis zum 26. Juni mehr als 400-mal geteilt - bevor dieser gelöscht wurde. Die Wut des Verfassers und der Kommentierenden richtete sich nach der Veröffentlichung der unbewiesenen Gerüchte gegen das Ordnungsamt.

Ordnungsamt: "Fake News"

Darauf reagierte die Behörde: Mit "Fake-News" betitelte das Rathaus auf der Facebook-Seite "Kronach - Die Lucas-Cranach-Stadt im Naturpark Frankenwald" einen Beitrag, der die Unterstellungen abstreitet. "Seitens der Stadt Kronach wurden Kontrollen in Bezug auf Corona-Regeln weder durchgeführt noch irgendein Bußgeld verhängt", heißt es darin. Die Frage, die sich die Leser, aber auch die Polizei anschließend stellten: Handelt es sich um Gerüchte oder tatsächlich um Trickbetrüger, die Friseursalons und Restaurants abkassiert haben?

Fall liegt bei Staatsanwaltschaft

"Es war die reine Gerüchteküche", erklärt der Dienstellenleiter der Polizei in Kronach, Matthias Schuhbäck. Seine Kollegen haben bei angeblich Betroffenen nachgefragt. Doch tatsächlich wurde niemand abkassiert, erklärten die Inhaber. Die Polizei hat den Sachverhalt nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese wird entscheiden, ob gegen den oder die Verbreiter der Gerüchte Anklage wegen Verleumdung oder übler Nachrede erhoben wird, sagt Schuhbäck. Ähnliche Gerüchte haben sich zuvor bereits in den Landkreisen Lichtenfels und Bayreuth verbreitet. sün